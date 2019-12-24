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Kastamonu All Star Kadın Basketbol Takımı, ilk galibiyetini aldı

71 yendi.

24.12.2019 15:21 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:26 Kastamonu All Star Kadın Basketbol Takımı, ilk galibiyetini aldı
71 yendi.

Türkiye Federasyonu Kadınlar Bölgesel Liginde B grubunda yer alan All , 8. maçında Toroslar Belediye Basketbol takımı ile karşı karşıya geldi. Daday Kapalı Salonunda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 28-16 geride kapatan Kastamonu All Star Kadın Basketbol Takımı, ikinci periyodu da yaptığı basit hatalar sonucunda 46-38 yenik kapattı. Üçüncü periyotta toparlanan Kastamonu All Star Takımı, 60-55 öne geçerken üstünlüğünü son periyoda kadar devam ettirdi. Son periyotta başa baş geçen mücadelede Kastamonu All Star Kadın Basketbol Takımı, son saniyede bulduğu basket sayısı ile rakibini 72-71 mağlup ederek 8 hafta sonunda gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Maç sonunda değerlendirmede bulunan Kastamonu All Star Takımı Antrenörü Binnur Çelebi, "Maça çıkmadan hiç galibiyetimiz yoktu. Sekiz maçtan sonra ilk galibiyetimiz aldık. Çok güzel maçı son dakikada gelen çok güzel sayı ile yendik. Oyuncularıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İlk galibiyetini alan Kastamonu All Star Takımı, karışlaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Ankara oyun havaları eşliğinde çiftetelli oynayarak kutladı. - KASTAMONU

Kastamonu, basketbol, Star, Spor

Kaynak: İHA

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