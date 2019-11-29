Haberler » Güncel » Kastamonu bahçeye giren domuzları ayının kovalaması kamerada - Haber

Kastamonu bahçeye giren domuzları ayının kovalaması kamerada

Bahçeye giren domuzları ayının kovalaması kameradaKastamonu'nun Azdavay ilçesinde gece evin bahçesine giren domuzların, ayı tarafından kovalanması güvenlik kamerasına yansıdı.

29.11.2019 14:55 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:56
Bahçeye giren domuzları ayının kovalaması kamerada
'nun ilçesinde gece evin bahçesine giren domuzların, ayı tarafından kovalanması güvenlik kamerasına yansıdı.
İlçeye bağlı Sabuncular köyünde oturan Mehmet Doğan'a ait evin bahçesine gece saatlerinde 3 domuz girdi. Ardından bir ayı da aynı bahçeye girdi. Evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ayı, bir süre sonra domuzların üzerine doğru koşmaya başladı. Ayının kovalaması üzerine bahçeden kaçan domuzlar gözden kayboldu. Ayı ise bir süre daha bahçede dolaştıktan sonra bölgeden ayrıldı.
Kastamonu bahçeye giren domuzları ayının kovalaması kamerada

Kastamonu, Azdavay, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:11 DENMEK'in kursları kadınlara umut oldu
15:10 İSTANBUL'DA KARA BULUTLAR
15:10 Sokak kedileri için harçlığı yetmeyince KDK'ya başvurdu
15:07 Öğrenciler teorik ve pratik eğitim görüyor
15:06 Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları'nda marka isimler konuştu
14:59 Denizli Fashion Week renkli finalle sona erdi
14:41 Murat Karayılan'dan terör örgütü YPG/PKK'ya alçak talimat: Siyasilere suikast yapın
14:22 AVM'de indirim için saatlerce bekleyenler alkışla protesto etti
14:16 İmar planlarının görüşüldüğü İBB Meclisi'nde "Özür dile" gerginliği tartışmalara neden oldu
14:10 Son dakika: Sağlık Bakanlığı'na alınacak 17 bin 689 personelin alım tarihi belli oldu
14:00 Cinsel içerikli paylaşımıyla gündem olan Ömür Gedik, mayosu üzerinden gönderme yaptı
11:30 Balon balığının ilaç için ihraç edileceği haberi balıkçıları sevindirdi: Günde bin lira kazanacaklar
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
29.11.2019 15:12:11