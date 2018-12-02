Kastamonu Barosu Çocuklarla Bir Araya Geldi

Kastamonu
Barosu, Daday
ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar ile bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Baro Başkanı Avukat Özgür Demir, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla bir araya gelerek onlara vatan ve insan sevgisini anlatmayı önemsediklerini belirtti.
Daday'da bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte Kastamonu Barosu üyeleri, çocuklar ile kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltının ardından konuşan Baro Başkanı Av. Özgür Demir, vatan ve insan sevgisini çocuklara anlatmaya hedefledikleri ifade etti. Başkan Av. Özgür Demir, "Kastamonu Barosu olarak geleceğimiz olduğuna inandığımız çocuklarımızın sağlıklı yetişmeleri için vatan sevgisi ve insan sevgisi anlatmayı önemsiyoruz. Bu bakımdan bu tip çocuklarımıza yönelik etkinliklerimiz ağırlık kazanacaktır. Bu noktada Mustafa Kemal Atatürk
'ün dediği gibi gelecek çocukların geleceği olacağı için onlara en güzel biçimde topluma yararlı olabilecek biçimde yetiştirilmeleri maneviyatlarını yükseltebilmeleri bakımından bu tip etkinliklerin tüm sivil toplum kuruluşlarına yayılması gerektiği kanaatindeyiz. Bundan sonrada bu tip organizasyonlar daha geniş kapsamda tutmak suretiyle devam ettireceğiz. Amacımız çocukların topluma yararlı birer insan olabilmelerini sağlayabilmek" dedi.
Gerçekleşen program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - KASTAMONU
Daday
02 Aralık 2018 Pazar 19:47