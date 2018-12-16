Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş: "Gençlerimizin Duyarlı Olmaları Büyük Bir Artıdır"

Kastamonu
'da üniversitesi öğrencileri Yardım Gönüllüleri Akademik Topluluğu adı altında bir araya gelerek maddi imkanları yerinde olmayan çocukları sünnet şöleninde buluşturdu. Üniversite öğrencilerinin bir araya getirdiği çocuklar hem erkekliğe ilk adımı attı hem de gönüllerince eğlendi.
Üniversite öğrencilerinin bir araya gelerek maddi imkanları yerinde olmayan erkek çocukları sünnet şöleninde bir araya geldi. Programa katılan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş
, üniversite öğrencilerinin duyarlı olmalarının önemine dikkat çekti.
"Toplumumuzun ihtiyaçlarını iyi gözlemleyip tespit etmeliyiz"
Yerel yönetim olarak sosyal projelere yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Babaş, "Gençlerimizin duyarlı olmaları büyük bir artıdır. Gençlerimizin bu konuda ki duyarlılıkları gelecekte de insanlarımızın bakış açılarının ne kadar doğru, ne kadar pozitif olduğunu gösteriyor. Özellikle sosyal projelerde birlikte olmamız gerekiyor. Toplumumuzun ihtiyaçlarını, yardımlarını iyi gözlemleyip, iyi tespit etmemiz ve ona göre de çocuğuyla, genciyle, yerel yönetimiyle bu projelere imza atmamız gerekir" dedi.
"Amacımız kimseyi üzmeden, incitmeden yardım yapmaktır"
Kastamonu Üniversitesinin sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Babaş, "Sokak hayvanları konusunda gençlerimizle birlikte birçok projeye imza atmıştık. Sadece insanlara değil, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara ilgi gösteren gençlerimiz, üniversitemiz var. Sosyal projelerde özellikle öncellikle ihtiyaç sahiplerini belirlememiz, onların çözümlerini, önlemlerini önceden almamız lazım. O kişileri toplumdan soyutlamadan, rencide etmeden, birlikte ve beraber olduğumuzu yardımlaşmak için bir araya geldiğimizi onlara hissettirerek bu işlerimize de yapmak zorundayız. Kastamonu'da çok güzel sosyal projeler yaptık. Bunlardan biri sosyal yardım market vakfı var. Bu vakfımızda ki ihtiyaç sahiplerini belirleyerek, bunlara düzenli bir şekilde her ay yardım yapıyoruz. Onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Onlara kredi kartı gibi bir kart veriyoruz. ve onlara markette gittikleri gibi alışveriş yapma imkanı sunuyoruz. Kimsenin bundan haberi olmuyor. Amacımız kimseyi üzmeden, incitmeden yardım yapmaktır. Evde yaşlı bakım hizmetlerimiz var. Belki siz bunları görmüyorsunuz. Biz olarak ulaşarak, belirleyerek her türlü yardımlarını karşılıyoruz. Her işi yapmaya gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu.
Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - KASTAMONU
Tahsin Babaş,Kastamonu
16 Aralık 2018 Pazar 10:45