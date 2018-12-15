Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş Açıklaması

Kastamonu
Belediye Başkanı Tahsin Babaş
, İnsani Yardım Vakfı
(İHH
) Kastamonu Şubesinin düzenlediği ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kışlık kıyafet dağıtımı mağazasının açılış programına katıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "Kastamonu'da ki ihtiyaç sahiplerine yönelik projelerimiz var" dedi.
Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kışlık kıyafet dağıtımı mağazasının açılışında konuştu.
Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu'da ki ihtiyaç sahiplerine yönelik projelerinin olduğunu ifade etti. Başkan Tahsin Babaş, "İnsani yardım derneğinin yetimler için yapmış olduğu projeleri her zaman canı gönülden destekliyoruz. Biliyoruz ki sadece ülkemizde değil insanın olduğu her yerde İnsani Yardım Derneği İHH var. Bunu da en iyi bilenlerdeniz. İnşallah tabii ki insanlığa yardım etmek, Müslümanlara yardım etmek onların zor günlerinde yanlarında olmak onlarla paylaşmak o yetim insanları, çocuklarımızı kucaklayabilmek bizim için çok önemli. Dinimiz içinde bu mecburi bir vaziyet. O nedenle özellikle Suriye
'de, Arakan
'da dünyanın neresinde yardıma muhtaç insan varsa yetim varsa onlara yardım ediyorsunuz. Hakikaten bu insanlık görevimiz bu görevi layıkıyla yerine getiren İnsani Yardım Derneğinin hem Kastamonu Şubesine hem Türkiye
çapındaki başkanlığına ben buradan teşekkür ediyorum. Bizlerde karınca kararınca elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz. Tabii ki bizimde Kastamonu'da ki ihtiyaç sahiplerine yönelik projelerimiz var. Özellikle sosyal yardım vakfımız var. Vakfımızdaki yönetim kurulumuzla beraber ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya gayret ediyoruz. Yine evde yaşlı bakım hizmetlerimizle ihtiyaç sahiplerimize her türlü yardım çabasını gösteriyoruz. Ama İHH dünya çapında gerçekten kendini kanıtlamış kurumsal bir dernek onun için de tabi sizlerden de örnek alıyoruz" dedi.
Başkan Tahsin Babaş, açılışı gerçekleştirilen mağazayı gezdi. - KASTAMONU
İnsani Yardım Vakfı,İHH,Tahsin Babaş,Kastamonu
15 Aralık 2018 Cumartesi 18:04