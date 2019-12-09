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Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

09.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:40Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu AA'nın
Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Vidinlioğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "" kategorilerini inceledi.
Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafına oy veren Başkan Vidinlioğlu, tercihini yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", spor kategorisinde de Semih Yüksel'in "Rüzgar sörfüyle dünya turu" fotoğraflarından yana kullandı.
Vidinlioğlu, oylamaya sunulan fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyledi.
Fotoğraflarda emeği geçenleri tebrik eden Vidinlioğlu, Anadolu Ajansına teşekkür etti.

Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA

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