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Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu'ndan değerlendirme toplantısı

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, göreve geldiği tarihten itibaren 8 aylık süreçte yaptıkları faaliyetleri anlattı.

24.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:22Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu'ndan değerlendirme toplantısı
Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, göreve geldiği tarihten itibaren 8 aylık süreçte yaptıkları faaliyetleri anlattı.
Belediye hizmet binasında düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan Vidinlioğlu, 2019 yılını "derlenme ve toparlanma yılı" olarak gördüklerini belirtti.
Yatırımlar için 2020 yılına işaret eden Vidinlioğlu, tüm plan ve programlarını 2020 yılı için yaptıklarını söyledi.
'da yaptığı
görüşmeler neticesinde yaklaşık 55 milyon liralık bir yatırımın sözünü de
aldığını açıklayan Vidinlioğlu, "Biz dert dinlemeye, dert çözmeye geldik. Ama şundan herkesin de emin olmasını istiyorum. Bütün çabalarım şu sıkıntılı süreçten hem belediyeyi hem de Kastamonu'yu karlı çıkarmak için. İlk baştan beri söylüyorum, biz uzun yola çıkmaya hüküm giydik. Bu şehrin problemleri bizim problemimiz ve bunu birlikte çözmek adına varız." dedi.
Kastamonu Belediyesinin faaliyetlerini özetleyen Başkan Vidinlioğlu, şehir içi ulaşım, vadesi geçmiş alacaklar, 2014-2019 yılları bütçe durumu, teleferik projesi, Salı Pazarı'nın durumu, hazırlanan sera projesi, Ankara ziyaretlerindeki kazanımlar, Teknokent binasının yapımı, Karaçomak Deresi ıslahı, Millet Bahçesi'nin durumu gibi konularda da açıklama yaptı.

Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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