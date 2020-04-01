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Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Doğru olan, herkesin kendi OHAL'ini uygulamaya koymasıdır.

01.04.2020 21:06 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:07
Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Doğru olan, herkesin kendi OHAL'ini uygulamaya koymasıdır." dedi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyip gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vidinlioğlu, Kovid-19 konusunda hem çok erken hem de önemli tedbirler aldıklarını söyledi.
Pazar yerlerindeki yoğunluğu azaltmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Vidinlioğlu, "Pazar yerlerinin girişlerinde zabıta marifetiyle yoğunluğu azaltma adına düzenleme yapabiliriz. Pazara sırayla alma söz konusu olabilir." dedi.
Kastamonululara ve Türkiye'ye "Evde kalın" çağrısı yapan Vidinlioğlu, "Köyden ilçe merkezine ya da ilçe merkezinden il merkezine özel arabayla gelinmesinin önünde bir engel yok. Aynı şekilde il merkezinden ilçe ve köylere gidilmesinde de bir engel yok. Israrla söylüyorum. Pandemide ana kural, herkesin yerinde kalmasıdır. Ben en azından 10-12 günlük süreçte köylerden ilçe merkezine, ilçelerden de köy merkezlerine gelmenin önüne geçilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Mümkün olduğunca şehirde yaşayanların şehirde, köyde yaşayanların da köyde kalması gerekir. Evinde olanların da evinde izole olması lazım. Doğru olan herkesin kendi OHAL'ini uygulamaya koymasıdır." değerlendirmesini yaptı.
Bir sağlıkçı olarak bu hafta vaka sayısının en üst seviyeye ulaşmasını beklediğini dile getiren Vidinlioğlu, "O yüzden hemşehrilerimizden beklentim, isteğim Allah rızası için evinizde kalın. Kendiniz için değil sevdikleriniz için evde kalın. Bu bir tedbirdir. Bu tedbire uyun. Devlet ne kadar tedbir alırsa alsın bunu uygulayacak olan sizlersiniz. Özel arabayla seyahate engel bir durum yok ama illa yasak mı gelmesi lazım?" diye konuştu.
Vidinlioğlu, belediye olarak dezenfeksiyon çalışmalarını kapsamlı bir şekilde yaptıklarını, şehrin 20 noktasına dezenfektan yerleştirdiklerini bildirdi.
Bu süreçten birlikte çıkılacağını vurgulayan Vidinlioğlu, "Odalardan, bağlı esnaf listelerini istedim. Küçük esnafın dayanma gücü bir yere kadar. Hem küçük esnafımızı korumak hem de esnafımıza sahip çıkma adına çabamız var. Her esnafımızın, her hemşehrimizin yanında olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Vidinlioğlu, maske ve dezenfektan eksiklerinin bulunmadığını sözlerine ekledi.
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Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi

Kaynak: AA

Etiketler: Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu, Güncel

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Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi
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