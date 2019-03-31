Kastamonu Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu...

Kastamonu Belediye Başkanlığını MHP adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu kazandı.<br><br>Kesin olmayan sonuçlara göre, Rahmi Galip Vidinlioğlu 27 bin 106, AK Parti adayı Tahsin Babaş 17 bin 121 oy aldı.<br><br>-Vidinlioğlu'nun özgeçmişi-<br><br>Rahmi Galip Vidinlioğlu 1967 tarihinde Taşköprü ilçesinde doğdu.<br><br>İlk, orta ve lise eğitimini Taşköprü ilçesinde tamamladı. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandı ve 1991 yılında mezun oldu.<br><br>9 yıl devlet hastanesinde göz hastalıkları uzmanı olarak çalıştı.<br><br>Daha sonra göz kliniği açan Vidinlioğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.