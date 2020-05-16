Kastamonu Belediyesi "ata tohumları"ndan yetiştirilen 45 bin fide dağıtıldı

Kastamonu Belediyesi tarafından ata tohumlarından yetiştirilen yaklaşık 45 bin fide vatandaşlara dağıtıldı.

16.05.2020 19:23 | Son Güncelleme: 16.05.2020 19:27
Kastamonu Belediyesi tarafından ata tohumlarından yetiştirilen yaklaşık 45 bin fide vatandaşlara dağıtıldı.
Belediye tarafından, "Kastamonu kendi sebzesini yetiştiriyor" sloganıyla başlatılan proje kapsamında, Kuzeykent Belediye Fidanlığında yetiştirilen domates, biber ve salatalık fideleri vatandaşlara verildi.
Dağıtım sırasında vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.
Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ata tohumunu elinde bulunduran vatandaşların desteğiyle projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.
Şeker fabrikasına da iki sera kurduklarını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu seralarda üretim yapamadıklarını anlatan Vidinlioğlu, "Buradaki seramızda ürettiğimiz fideler bile zannediyorum ki hemşehrilerimize yetecek kadar var. Yaklaşık 45 bin fideyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Vatandaşlar birer ikişer saksılarında, bahçelerinde büyütsünler. Bu sayede ata tohumlarımızı artırmak istiyoruz." dedi.
Çocukların da ata tohumundan elde edilen sebzeleri hem üretmenin hem de tüketmenin tadına varacaklarını dile getiren Vidinlioğlu, "Kovid-19 günlerinden sonra mutlaka bu anlamda toprakla buluşmamız, toprakla barışmamız ve yeniden kendi ürünlerimizi üretmemizin şart olduğunu düşünenlerdenim. İnşallah böyle bir bilince bizim de katkımız olmuştur." diye konuşu.
Fidelerden alan Şehit Burak Kapucuoğlu Ortaokulu rehber öğretmeni Ebru Gülşen Aydoğdu ise kendisinin de bahçesinde sebze yetiştirdiğini belirterek, "Ben de ata tohumlarını bulmaya çalışıyordum. Çünkü geleceğimiz aslında bu tohumlarda. Belediyemizin bu çalışmasından ötürü mutlu oldum." ifadesini kullandı. Kastamonu Belediyesi ’ata tohumları’ndan yetiştirilen 45 bin fide dağıtıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu, Güncel, Haber

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