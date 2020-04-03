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Kastamonu Belediyesi boş kalan kampüsteki sokak hayvanlarını unutmadı

Kastamonu Belediyesi tarafından, öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden evlerinde olması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken Kastamonu Üniversitesi kampüsündeki sokak hayvanlarına mama ve su verdi.

03.04.2020 15:28 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:47
Kastamonu Belediyesi boş kalan kampüsteki sokak hayvanlarını unutmadı
Kastamonu Belediyesi tarafından, öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden evlerinde olması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken Kastamonu Üniversitesi kampüsündeki sokak hayvanlarına mama ve su verdi.
Kampüste yaşayan ve genellikle öğrenciler tarafından beslenen sokak hayvanları, üniversitelerde eğitime ara verilmesi nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı çekmeye başladı.
Kampüste aç kalan sokak hayvanlarının yardımına Kastamonu Belediyesi ekipleri yetişti.
Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşananlardan sokak hayvanlarının da oldukça fazla etkilendiğini söyledi.
Sürecin etkilerini insanlarla birlikte sokak hayvanlarının da yaşadığını vurgulayan Vidinlioğlu, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversiteler, okullar tatil edildi. Kafeterya, restoran, kahvehane gibi yerler kapatıldı veya hizmetlerine kısıtlama getirildi. Bu durum sokaktaki hayvanların yiyecek bulmalarını daha zor hale getirdi." dedi.
Bu duruma karşı tedbir aldıklarını dile getiren Belediye Başkanı Vidinlioğlu, "Hayvan yoğunluğunun olduğu noktalardan biri de üniversite kampüs içi. Hayvanlarımız aç kalmasın diye rutin bir şekilde oraya da yiyecek bırakıyoruz. Sokaktaki dostlarımız aç kalmasın diye besleme odaklarımızın sayısını artırdık." diye konuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Kastamonu Üniversitesi, Koronavirüs, Kastamonu, Güncel
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