Kastamonu Belediyesi Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarında. Bugün Kastamonu için sandığa giden vatandaşlar, Kastamonu Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi AK Parti'den yana olmuştu. Peki, Kastamonu seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Kastamonu'da kim önde? Kastamonu seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar…

KASTAMONU BELEDİYESİ 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart Yerel Seçiminde Kastamonu Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Tahsin Babaş yarışacak. Millet İttifakı adına CHP'den aday olarak Mustafa Öztürk gösterildi. MHP adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu ve SP 'den Kadir Yalçın Kastamonu Belediye Başkanlığı için aday olmuşlardı.

KASTAMONU İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Kastamonu Belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart Yerel Seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Kastamonu Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.

KASTAMONU 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Kastamonu'ta seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Kastamonu'ta 2014'de yerel seçimlerde AK Parti adına Tahsin Babaş, MHP adına Hayati Hmazaoğlu aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre AK Parti % 45,73 oy oranı ile Kastamonu Belediye Başkanlığı'nı kazandı. MHP ise % 45,34 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. CHP adayı Mehmet Yıldırım % 7,18 oy oranı ile 3, BBP adayı Satılmış Külçe % 0,75 oy oranı ile 4. sırada yer aldı.