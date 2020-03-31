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Kastamonu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Kastamonu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına mama ve su desteğinde bulundu.

31.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:44
Kastamonu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Kastamonu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına mama ve su desteğinde bulundu. Ekipler belediyeye ait hayvan barınağında dezenfekte çalışması da yaptı.

Kent merkezinde lokanta, kafeterya, çay bahçesi gibi birçok işletmenin hizmetlerini geçici süre durdurması ve parklarda da insan yoğunluğunun azalmasıyla yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarının imdadına Kastamonu Belediyesi yetişti.

Kastamonu Belediyesi Hayvan Barınağı'nda sokak hayvanlarının her türlü ihtiyacını karşılayan ekipler, barınakta dezenfekte çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının bu süreçte daha çok yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti.

Belediye olarak sokak hayvanlarıyla yakından ilgilendiklerini anlatan Vidilioğlu, "Sokak hayvanlarıyla ilgili hem sosyal medyada hem de telefonla bana ulaşan vatandaşlarımız, hayvanseverlerimiz var. Bunlar sokak hayvanlarına ne kadar destek olunduğu noktasında soru işareti taşıyorlardı. Yaklaşık 12 yerde sokak hayvanlarımız için beslenme noktaları oluşturduk. Onların da her türlü ihtiyaçlarını karşılamak adına belediyemiz sürekli aktif olarak sahada çalışmakta." dedi.

Hayvan barınağında belediye ekiplerinin sokak hayvanlarıyla yakından ilgilendiğini ifade eden Vidinlioğlu, bu süreçte sokak hayvanlarının da unutulmadığını kaydetti.

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Kaynak: AA

Etiketler: Kastamonu, Güncel
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