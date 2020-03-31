Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kastamonu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Kastamonu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına mama ve su desteğinde bulundu.

31.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:57
Kastamonu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına mama ve su desteğinde bulundu. Ekipler belediyeye ait hayvan barınağında dezenfekte çalışması da yaptı.
Kent merkezinde lokanta, kafeterya, çay bahçesi gibi birçok işletmenin hizmetlerini geçici süre durdurması ve parklarda da insan yoğunluğunun azalmasıyla yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarının imdadına Kastamonu Belediyesi yetişti.
Kastamonu Belediyesi Hayvan Barınağı'nda sokak hayvanlarının her türlü ihtiyacını karşılayan ekipler, barınakta dezenfekte çalışması yaptı.
Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının bu süreçte daha çok yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti.
Belediye olarak sokak hayvanlarıyla yakından ilgilendiklerini anlatan Vidilioğlu, "Sokak hayvanlarıyla ilgili hem sosyal medyada hem de telefonla bana ulaşan vatandaşlarımız, hayvanseverlerimiz var. Bunlar sokak hayvanlarına ne kadar destek olunduğu noktasında soru işareti taşıyorlardı. Yaklaşık 12 yerde sokak hayvanlarımız için beslenme noktaları oluşturduk. Onların da her türlü ihtiyaçlarını karşılamak adına belediyemiz sürekli aktif olarak sahada çalışmakta." dedi.
Hayvan barınağında belediye ekiplerinin sokak hayvanlarıyla yakından ilgilendiğini ifade eden Vidinlioğlu, bu süreçte sokak hayvanlarının da unutulmadığını kaydetti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kastamonu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: AA

Etiketler: Kastamonu, Güncel

Haberin Videosu :

Kastamonu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Kastamonu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul giriş ve çıkışında kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Haberler
İstanbul giriş ve çıkışında kilometrelik koronavirüs kuyruğu!
İBB’nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti Haberler
İBB'nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti
Koronavirüs hava yolu ile bulaşıyor mu? Bilim Kurulu üyesi son noktayı koydu Haberler
Koronavirüs hava yolu ile bulaşıyor mu? Bilim Kurulu üyesi son noktayı koydu
Sır cinayet, fidye mektubundaki ’amca’ detayıyla aydınlatıldı Haberler
Sır cinayet, fidye mektubundaki "amca" detayıyla aydınlatıldı
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık Haberler
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Trump ’harika’ olarak yorumladı: Rusya bir uçak dolusu malzeme gönderdi Haberler
Trump 'harika' olarak yorumladı: Rusya bir uçak dolusu malzeme gönderdi
Ceceli’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı Haberler
Ceceli'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı
Merkez’den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi Haberler
Merkez'den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi

Son Dakika Güncel Haberleri

12:59: Yalçınkaya'dan "Milli Dayanışma" kampanyasına destek - Haber 12:59: Köylüler salgına karşı tedbir aldı - Haber 12:58: Düzce'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama - Haber 12:58: Başakşehir'deki karantina yurdunda 14 günlük süre doldu - Haber 12:58: Kamu arazileri üzerindeki turizm tesislerinden tahsil edilecek gelirlere erteleme - Haber 12:05: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor - Haber 12:17: Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu - Magazin 11:38: İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor - Haber 10:35: Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi - Haber 10:26: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber