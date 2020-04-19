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Kastamonu Belediyesi yaklaşık 65 bin maske dağıttı

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara yaklaşık 65 bin maske dağıttıklarını bildirdi.

19.04.2020 16:41 | Son Güncelleme: 19.04.2020 16:43
Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara yaklaşık 65 bin maske dağıttıklarını bildirdi.
Vidinlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dezenfekte çalışmalarının şehrin birçok noktasında devam ettiğini belirtti.
Bir buçuk ton civarında el dezenfektanını hem pazar yerinin girişlerine hem de şehrin 20 noktasına yerleştirdiklerini anlatan Vidinlioğlu, "Mekanları, ana caddeleri ve ara sokakları dezenfekte ettik. Girmediğimiz sokak, girmediğimiz cadde kalmadı. Bütün kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarını da dezenfekte ettik. İkinci tura başladık." dedi.
Kastamonu Belediyesi olarak 26 Şubat'tan itibaren koronavirüsle ilgili çalışmalara başladıklarına işaret eden Vidinlioğlu, şunları kaydetti:
"Bunlara ihtiyaç olacağını düşünerek epey bir maskeyi hazır hale getirmiştik. Bugün itibarıyla rakamları revize ettiğimizde yaklaşık 65 bin civarında maskeyi dağıttık. Hem ana binamızda hem Kuzeykent ek binada ve hem de su tahsilat noktalarında maske dağıtımına devam ediyoruz. Bize günlük 3 bin civarında maske geliyor. Evlere maske dağıtmamız, ulaştırabilmemiz mümkün değil. Bize talep geldiği konuda yardımcı oluyoruz. 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakiler için maskelerini evlerine kadar götürüyoruz. Ancak bunların dışındakiler için apartman yöneticilerimiz bize apartman sakinlerinin kimlik numaraları ile gelirlerse bu şekilde maskelerini teslim ederiz." Kastamonu Belediyesi yaklaşık 65 bin maske dağıttı

Kaynak: AA

Etiketler: Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu, Güncel
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