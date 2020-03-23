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Kastamonu Belediyesinden kiracılarına kira kolaylığı

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, "Bu dönem itibariyle kira gelirlerini askıya aldık.

23.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:20
Kastamonu Belediyesinden kiracılarına kira kolaylığı
Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, "Bu dönem itibariyle kira gelirlerini askıya aldık. Kimseye, 'Niye kira borcunu ödemiyorsun' diye yüklenmemiz olmayacak." dedi.
Belediye Başkanı Vidinlioğlu, düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, önemli çalışmalara imza attıklarını dile getirdi.
Koronavirüs tedbirlerini alan ilk illerden biri olduklarını vurgulayan Vidinlioğlu, "28 Şubat'ta dezenfeksiyon çalışmalarına başladık. Türkiye'de ilk vakanın görülmesinden 13 gün önce yoğunluğun çok fazla olduğu otogardan, halk otobüslerinden başlayarak çocuklarımızı korumak adında bütün okullarımızı dezenfekte ettik." dedi.
İhtiyaç sahiplerinin evlerine kadar ulaştıklarını vurgulayan Vidinlioğlu, "Bu dönem itibariyle gerçekten ihtiyacı olan varsa ve tedirgin olup dışarıya çıkamayan ihtiyaç sahiplerine sosyal market aracılığıyla gerekli yardımlarda da bulunuyoruz." diye konuştu.
Belediyenin kiracılarına yardımcı olacağını kaydeden Vidinlioğlu, şunları dile getirdi:
"Kastamonu Belediyesinin çok fazla kira geliri bulunmuyor. Bu dönem itibariyle kira gelirlerini askıya aldık. Kimseye, 'Niye kira borcunu ödemiyorsun' diye yüklenmemiz olmayacak. 'Haydi öde kardeşim' demek gibi bir lüksümüz yok. Bu süreci birlikte aşmamız için belediye olarak üzerimize düşeni yapacağız."
Başkan Vidinlioğlu, sağlık çalışanlarına halk otobüslerinin ücretsiz olduğunu da vurgulayarak şunları kaydetti:
"Sağlık çalışanlarımızın hakkı büyük. Hayatlarını riske atma pahasına 7/24 çalışıyorlar. Bütün sağlık çalışanlarına ulaşım hizmetlerini ücretsiz hale getirdik. Halk otobüslerimiz her seferinden sonra dezenfekte ediliyor."
Abana 'da koronavirüs tedbirleri
Kastamonu'nun Abana ilçesinde de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler artırıldı.
Kaymakamlık Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararlar kapsamında, belediye ekiplerince, kent merkezindeki ortak kullanım alanlarında yer alan oturma bankları toplandı.
İçişleri Bakanlığınca, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından merkez ve mahalle ile köylerdeki vatandaşların ihtiyaçları Kaymakam Tarık Buğra Seyhan başkanlığında kurulan "Abana Vefa Sosyal Destek Grubu" tarafından karşılanmaya başlandı.
Jandarma, polis, belediye ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekibi ile Abana Gençlik Derneği (AGD) vatandaşların taleplerini karşılayarak evlerine teslim etti.
Öte yandan gençler tarafından ilçe merkezinde vatandaşların ücretsiz faydalanabileceği taşınabilir dezenfektan noktaları oluşturuldu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Kastamonu, Abana, Güncel

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