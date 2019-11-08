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Kastamonu Belediyespor'da EHF Kupası hazırlıkları sürüyor

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası'nda sahasında Macaristan temsilcisi Vaci NKSE ile yapacağı 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

08.11.2019 18:27 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:33 Kastamonu Belediyespor'da EHF Kupası hazırlıkları sürüyor
Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası'nda sahasında temsilcisi Vaci NKSE ile yapacağı 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

EHF Kupası'nda gruplara kalabilmek için 3. eleme turunda Macaristan'ın Vaci NKSE takımı ile karşılaşacak Kastamonu Belediyespor, 9 Kasım Cumartesi günü sahasında yapacağı ilk maçın hazırlıklarına Atatürk Salonu'nda devam ediyor.

Antrenman öncesinde oyuncularıyla taktik üzerinde konuşan ve karşılaşmanın öneminden bahseden Kastamonu Belediyespor Antrenörü Hakan Günal, çalışmaların oldukça iyi gittiğini söyledi.

Çok önemli bir maça çıktıklarını belirten Günal, "Yarın çok önemli bir maçımız. 23 Ekim'de göreve gelmemden sonra 16 teknik idman ve bir maç yaptık. Bütün hazırlıklarımız bu ve haftaya yapacağımız maç içindi. Takım tamamen hazır konumda. Hem fizyolojik hem psikolojik hem de form olarak. Son dönemdeki idmanlarımız da tamamen taktik ağırlıklı çalışmalar oldu. hem rakibi çözmeye yönelik hem de bizim neler yapabileceğimize yönelik" dedi.

Macaristan'a daha rahat gidebilmek için farklı bir galibiyet beklediklerini söyleyen Günal, "Yarın salonda Kastamonulu hemşehrilerimizin desteği, ekran başında da tüm Türkiye'nin desteği ile istediğimiz sonuca ulaşırız. İstediğimiz sonuç da burada farklı bir galibiyet almak Macaristan'da da rahat bir şekilde geçmek hedefimiz" diye konuştu.

Hedeflerinin zirve olduğuna dikkat çeken Günal, "Kastamonu'nun olduğu yerde hedef her zaman zirve. Bu sende öyle olacak. Biz yarım kaldığını düşündüğümüz bir macerayı tekrar başlatmak istiyoruz. Bu bir hayal değil hedef. Artık hayal kurma aşamasını geçtik. Hedeflere ulaşmak için çalışmalar yapıyoruz. Hedefimiz öncelikle gruplara kalmak, gruplardan sonraki uzun vadeli hedefimiz final oynayıp kupayı şehrimize ve ülkemize kazandırmak" dedi. - KASTAMONU

Kastamonu Belediyespor, Macaristan, Kastamonu, Spor

Kaynak: İHA

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