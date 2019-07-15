Kastamonu Belediyespor'da transfer

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin son şampiyonu Kastamonu Belediyespor, yeni sezon için kadrosuna 2 tecrübeli ismi kattı.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için ön eleme maçı yapacak Kastamonu Belediyespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta Rumen kaleci Anca Rombescu ile iç transferde sözleşme yenileyen Kastamonu Belediyespor, 30 yaşındaki Sloven kaleci Amra Pandzic ile de anlaşma sağladı. Son olarak Slovenya'nın RK Krim Mercator takımında forma giyen Pandzic, Slovenya Milli takımının da kalesini koruyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Kastamonu Belediyespor, sağ kanat oyuncusu 22 yaşındaki Beyza İrem Türkoğlu ile de anlaşmaya vardı. Son olarak Yenimahalle Belediyespor takımında forma giyen milli oyuncu Türkoğlu, geçen sezon görev aldığı 20 maçta rakip fileleri 123 kez havalandırmıştı.

Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupaları olmak üzere 3 ayrı kulvarda mücadele edecek Kastamonu Belediyespor'un hedefinin geniş bir kadro kurmak olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA