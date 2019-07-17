17.07.2019 12:53
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Kastamonu Belediyespor'da transfer

Kastamonu Belediyespor

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin son şampiyonu Kastamonu Belediyespor, yeni sezon için kadrosuna Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Olha Vashchuk'u kattı.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin son şampiyonu Kastamonu Belediyespor, yeni sezon için kadrosuna Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Olha Vashchuk'u kattı.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için ön eleme maçı yapacak Kastamonu Belediyespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Kastamonu Belediyespor, geçtiğimiz sezon Ardeşen Gençlik ve Spor Kulübü'nde forma giyen sağ oyun kurucu Olha Vashchuk'u renklerine bağladı.
Geçen sezon oynadığı 18 maçta 67 gol kaydeden 32 yaşındaki hentbolcu, Kastamonuspor'da antrenmanlara katılmaya başladı.
Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupaları olmak üzere 3 ayrı kulvarda mücadele edecek Kastamonu Belediyespor'un hedefinin geniş bir kadro kurmak olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Kastamonu Belediyespor, Ukrayna, Spor

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