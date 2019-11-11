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Kastamonu Belediyespor'da Vaci NKSE maçı hazırlıkları

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda Macaristan temsilcisi Vaci NKSE ile deplasmanda yapacağı 3. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

11.11.2019 20:29 | Son Güncelleme: 11.11.2019 20:32
Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda temsilcisi Vaci NKSE ile deplasmanda yapacağı 3. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.
EHF Kupası 3. tur ilk maçında Macaristan temsilcisi Vaci NKSE'yi 33-26 mağlup eden Kastamonu Belediyespor, 16 Kasım Cumartesi günü deplasmanda rakibiyle bir kez daha karşı karşıya gelecek.
Antrenör Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk maçı 7 sayı farkla kazanarak avantaj yakaladıklarını anlatarak, "Bizim lehimize daha farklı bitebilecek bir maçı geride bıraktık. Şimdi önümüzdeki maça bakıyoruz. Hazırlıklara bugün itibarıyla başladık. Biraz yükleme ve savunma ağırlıklı çalışacağız. Ardından da taktik ağırlıklı çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Takımda morallerin yüksek olduğunu vurgulayan Günal, "Herhangi bir sakatımız ya da sıkıntımız yok. Takımda durumlar oldukça iyi. Maça kadar olan süreci en iyi şekilde değerlendireceğiz." diye konuştu.
Kastamonu Belediyespor'da Vaci NKSE maçı hazırlıkları

Kastamonu Belediyespor, Macaristan, Spor

Kaynak: AA


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