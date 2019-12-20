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Kastamonu Belediyespor, EHF grup maçlarının hazırlıklarını sürdürüyor

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası hazırlıklarını sürdürüyor.

20.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:42 Kastamonu Belediyespor, EHF grup maçlarının hazırlıklarını sürdürüyor
Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası hazırlıklarını sürdürüyor.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in ilk yarısını namağlup lider tamamlayan Kastamonu temsilcisi, 4 Ocak'ta başlayacak EHF Kupası grup maçlarının hazırlıklarına Atatürk Salonu'nda devam ediyor.
Antrenör Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıkların iyi gittiğini söyledi.
Sporcuların morallerinin yerinde olduğunu dile getiren Günal, "Yoğun bir dönem var önümüzde. Bu yoğun döneme elimizden gelenin en iyisini yaparak hazırlanıyoruz. Antrenmanlarımızı sorunsuz şekilde sürdürüyoruz." dedi.
Hedeflerinin zirve olduğunu vurgulayan Günal, "Gruptan çıkıp çeyrek final, yarı final ve sonunda finali hedefleyen bir ekibimiz var. Bu ekibin içinde Kastamonu Belediyesi, kulüp yönetimi, Kastamonu halkı, teknik ekip ve sporcular var." ifadesini kullandı.
Kastamonu Belediyespor, EHF Kupası'nda A Grubu'nda Çekya'dan Banik Most, Almanya'dan Thüringer ve Macaristan'dan Schaeffler ile mücadele edecek.

Kastamonu Belediyespor, Kastamonu, Spor

Kaynak: AA

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