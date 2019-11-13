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Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı'nda hedef EHF Kupası'nda gruplara kalmak

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda Macaristan temsilcisi Vaci NKSE ile deplasmanda yapacağı 3. tur rövanş maçını da kazanarak gruplara kalmak istiyor.

13.11.2019 10:30 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:30Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı'nda hedef EHF Kupası'nda gruplara kalmak
Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda temsilcisi Vaci NKSE ile deplasmanda yapacağı 3. tur rövanş maçını da kazanarak gruplara kalmak istiyor.
EHF Kupası 3. tur ilk maçında Macaristan temsilcisi Vaci NKSE'yi 33-26 mağlup eden Kastamonu Belediyespor, 16 Kasım Cumartesi günü deplasmanda rakibiyle bir kez daha karşı karşıya gelecek.
Antrenör Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önlerinde önemli bir maç olduğunu söyledi.
İlk maçın istedikleri gibi bittiğini vurgulayan Günal, "Maçtan önce en az 6 fark diyordum, 7 farkla aldık. Daha fazlası da olabilirdi ama önemli olan burada avantajlı bir skor elde etmekti. Bunu da başardık. Sporcularıma ortaya koydukları performanstan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.
Önlerinde zor bir rövanş maçı olduğuna işaret eden Günal, şöyle devam etti:
"Hafta sonu oynayacağımız maç, buradakinden daha zor olacak. Rakip takımın antrenörü ile maçın ardından yaptığımız konuşmada, 3-4 farklı mağlubiyeti göze alarak geldiklerini söyledi. Orada daha saldırgan, daha sert oynayacaklar. Hem ev sahibi avantajını kullanma hem de İtalyan hakemleri etkileme anlamında teşebbüsleri olacaktır. Biz bütün bunlara hazırlıklı olarak gideceğiz."
Güçlü bir takım olduklarını belirten Günal, "Oyuncularım tecrübe ve kalite anlamında daha ağır basıyor. Hayal kırıklığı yaşayacağımızı düşünmüyorum. İki sene önce yaptığımız gibi bir kez daha gruplara kalıp sonra da yukarılara doğru tırmanmak istiyoruz." diye konuştu.
Sporculardan Beyza İrem Türkoğlu da ilk maçta seyircinin de desteğiyle önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirerek, "Takımda keyifler yerinde. Bu tür maçlar 60 dakika değil, 120 dakika üzerinden oynanıyor. Bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlk maçta galibiyet aldığımız için daha motive şekilde oraya gideceğiz ama bizi zor bir maçın beklediğinin farkındayız. Deplasmanda da galibiyet alıp turu geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Belediyespor, Macaristan, Spor

Kaynak: AA

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