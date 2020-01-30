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Kastamonu Belediyespor, Schaeffler maçına hazır

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'nda 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Macaristan temsilcisi Schaeffler ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

30.01.2020 20:48 | Son Güncelleme: 30.01.2020 20:50
Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'nda 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Macaristan temsilcisi Schaeffler ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
A Grubu'ndaki ilk iki maçında Schaeffler ve Almanya'nın Thüringer takımına mağlup olan, üçüncü ve dördüncü karşılaşmasında ise Çekya temsilcisi Banik Most'u yenerek, grupta 4 puanla 2. sıraya yükselen Kastamonu Belediyespor, 5. haftada deplasmanda Schaeffler ile karşılaşacak.
Antrenör Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün gerçekleştirdikleri antrenmanla hazırlıkların Kastamonu etabını tamamladıklarını söyledi.
Güzel bir hazırlık dönemini geride bıraktıklarını belirten Günal, "Artık söz sporcularda. Biz, bütün çalışmalarımızı Debrecen'den galip gelmek üzerine planladık, yaptık. Bugün itibarıyla sporcu arkadaşlarım maça tamamen hazır." diye konuştu.
Günal, galip gelmek istediklerini dile getirerek, "Takımda moraller yerinde. Maçtan galip ayrılıp çeyrek final vizesi ile Türkiye'ye dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Kastamonu Belediyespor, Schaeffler maçına hazır

Kastamonu Belediyespor, Kastamonu, Spor

Kaynak: AA


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