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Kastamonu Belediyespor, Thüringer maçının hazırlıklarına başladı

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda Almanya temsilcisi Thüringer ile yapacağı A Grubu son maçının hazırlıklarına başladı.

03.02.2020 20:46 | Son Güncelleme: 03.02.2020 21:40Kastamonu Belediyespor, Thüringer maçının hazırlıklarına başladı
Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda temsilcisi Thüringer ile yapacağı A Grubu son maçının hazırlıklarına başladı.
EHF Kupası'nda Macaristan temsilcisi Schaeffler'i deplasmanda 34-32 yenerek çeyrek finale çıkmayı garantileyen Kastamonu Belediyespor, gruptaki son karşılaşmasında 8 Şubat Cumartesi günü Thüringer'i konuk edecek.
Antrenör Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk Salonu'nda gerçekleştirdikleri ilk antrenmanla hazırlıklara başladıklarını söyledi.
Takımda morallerin yerinde olduğunu dile getiren Günal, "Sporcularımızın motivasyonu çok üst seviyede. Cumartesi günü önemli bir maçtan galip ayrılarak çeyrek final biletini kaptık." diye konuştu.
Thüringer karşılaşmasıyla grup etabını tamamlayacaklarını aktaran Günal, "Almanya'daki ilk maçı bizim dışımızdaki nedenlerle kaybettik. Şimdi onun rövanşını almak için sahaya çıkacağız. Kastamonu seyircisinin salonu dolduracağını biliyoruz. Onlara hem iyi bir maç hem de galibiyet armağan etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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