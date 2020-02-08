Haberler » Spor » Kastamonu Belediyespor-Thüringer maçının ardından - KASTAMONU - Spor

Kastamonu Belediyespor-Thüringer maçının ardından - KASTAMONU

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'ndaki son maçında ağırladığı Almanya temsilcisi Thüringer'e 30-24 mağlup olan Kastamonu Belediyespor'un antrenörü Hakan Günal, "Bu grubun en iyi takımı olduğumuzu ispat etmemiz gerekiyordu ama maalesef olmadı.

08.02.2020 21:53 | Son Güncelleme: 08.02.2020 21:55
Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'ndaki son maçında ağırladığı Almanya temsilcisi Thüringer'e 30-24 mağlup olan Belediyespor'un antrenörü Hakan Günal, "Bu grubun en iyi takımı olduğumuzu ispat etmemiz gerekiyordu ama maalesef olmadı." dedi.
Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeyrek finale kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.
İyi başlamadıkları grubu iyi bitirmek için yola çıktıklarını dile getiren Günal, "Demek ki arkadaşları bu maça iyi motive edememişiz. Bizim için her maç ayrı önem taşıyor. Bu grubun en iyi takımı olduğumuzu ispat etmemiz gerekiyordu ama maalesef olmadı." ifadelerini kullandı.
Maçtan çıkaracakları dersler olduğunu vurgulayan Günal, "Maçta hatalar yaptık. Hatalarımızı en aza indirmek için çalışacağız. Çeyrek finaldeki rakibimiz daha belli olmadı. Şimdi hazırlıklarımızı çeyrek final maçına göre yapacağız." diye konuştu.
Günal, kendilerini yalnız bırakmayan Kastamonu taraftarına teşekkür etti.
Kastamonu Belediyespor-Thüringer maçının ardından - KASTAMONU

Kastamonu Belediyespor, Kastamonu, Avrupa, Spor

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
11:44  Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli, kaç yaşında?
11:06  Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
8.02.2020 22:51:02