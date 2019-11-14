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Kastamonu Belediyespor, Vaci NKSE maçının Türkiye'deki hazırlıklarını tamamladı

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda Macaristan temsilcisi Vaci NKSE ile deplasmanda yapacağı 3. eleme turu rövanş maçının Türkiye'deki hazırlıklarını tamamladı.

14.11.2019 18:30 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:30Kastamonu Belediyespor, Vaci NKSE maçının Türkiye'deki hazırlıklarını tamamladı
Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda temsilcisi Vaci NKSE ile deplasmanda yapacağı 3. eleme turu rövanş maçının 'deki hazırlıklarını tamamladı.
EHF Kupası 3. tur ilk maçında Macaristan temsilcisi Vaci NKSE'yi 33-26 mağlup eden Kastamonu Belediyespor, 16 Kasım Cumartesi günü deplasmanda rövanş maçına çıkacak.
EHF'de gruplara kalabilmek için ter dökecek Kastamonu temsilcisi, Atatürk Salonu'nda antrenman yaptı.
Antrenör Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlık döneminin sorunsuz tamamlandığını söyledi.
Önemli bir maça çıkacaklarını anlatan Günal, "Biz oraya ilk maçın sonucunu unutarak gidiyoruz. Amacımız hem Kastamonu'nun hem de Türkiye'nin prestijini bir kademe daha yukarı çıkarmak. Avrupa kupalarında Kastamonu'nun başarılı bir geçmişi var. Bu geçmişi pekiştirerek devam ettirmek istiyoruz." dedi.
Takımda keyiflerin yerinde olduğunu belirten Günal, "Sezon başında geçirdiği ameliyat dolayısıyla rehabilitasyon süreci devam eden Fatmagül dışında sakatımız yok. Oradan dönüşte umarım tüm Türkiye ve Kastamonu'ya yeni heyecanlar, yeni başarılar hediye edeceğiz." diye konuştu.

Kastamonu Belediyespor, Macaristan, Kastamonu, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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