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Kastamonu Belediyesporlu hentbolcular EHF Kupası'na odaklandı

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın oyuncuları, EHF Kupası'nda Macaristan temsilcisi Vaci NKSE ile yapacakları maça odaklandı.

07.11.2019 18:58 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:58 Kastamonu Belediyesporlu hentbolcular EHF Kupası'na odaklandı
Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın oyuncuları, EHF Kupası'nda Macaristan temsilcisi Vaci NKSE ile yapacakları maça odaklandı.
EHF Kupası'nda gruplara kalabilmek için 3. eleme turunda Macaristan'ın Vaci NKSE takımı ile karşılaşacak Kastamonu Belediyespor, 9 Kasım Cumartesi günü sahasında yapacağı ilk maçın hazırlıklarına Atatürk Spor Salonu'nda devam ediyor.
Antrenmanları yoğun bir şekilde sürdüren Kastamonu ekibi, evinde rakibini yenerek 16 Kasım'daki rövanşa avantajlı çıkmak istiyor.
Takımın kalecisi Anca Rombescu, yaptığı açıklamada, maça çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Cumartesi günü tam performansla oynayıp avantajı elde etmek istiyoruz. Deplasmanda oynayacağımız ikinci maçta da galip gelip turu geçmek istiyoruz." diye konuştu.
Takımda her şeyin yolunda olduğunu kaydeden Rombescu, "Takımda uyum oldukça iyi. Sakatımız bulunmuyor. Artık tüm arkadaşlarla maç saatini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Takımın en genç oyuncusu Birgül Tuzsuz ise "Antrenörlerimizden sporcu arkadaşlara kadar tüm takım maçı almaya kilitlendi. Elimizden geleni yapıp bir üst tura çıkacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kastamonu Belediyespor, Macaristan, Kastamonu, Spor

Kaynak: AA

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