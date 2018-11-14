Kastamonu-Çatalzeytin Yolu Heyelan Nedeniyle Kapandı

Kastamonu-Çatalzeytin karayolu, yaşanan heyelan nedeniyle bir süreliğine araç trafiğine kapandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da özellikle iç kesimlerde başlayan karla karışık yağmur, Kastamonu-Çatalzeytin karayolunda Didi Mahallesi bölgesinde heyelana yol açtı. Meydana gelen heyelan nedeniyle ağaçlar karayoluna devrildi. Ceviz ağacının devrildiği yol, araç trafiğine bir süreliğine kapatıldı. Ekiplerin devrilen ağacı yoldan kaldırması sonucu yol tekrar araç trafiğine açılabildi. - KASTAMONU
Çatalzeytin,Kastamonu
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:59