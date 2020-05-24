KASTAMONU Çatıya sıkışan yavru kargayı kurtardı, anne karganın saldırısına uğradı

Çatıya sıkışan yavru kargayı kurtardı, anne karganın saldırısına uğradıKASTOMONU'nun Taşköprü ilçesinde Mehmet Teke (66) kulübenin çatısında sıkışan yavru kargayı kurtarırken, anne karganın saldırısı sonucu başından hafif yaralandı.

24.05.2020 17:52 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:58
Çatıya sıkışan yavru kargayı kurtardı, anne karganın saldırısına uğradı
KASTOMONU'nun Taşköprü ilçesinde Mehmet Teke (66) kulübenin çatısında sıkışan yavru kargayı kurtarırken, anne karganın saldırısı sonucu başından hafif yaralandı.
Türkiye genelinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara bayramın ilk günü 14.00- 20.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde oturan Mehmet Teke, izin saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki parkta yürüyüş yaptı. Bu sırada parktaki kulübenin çatısına yavru karganın sıkıştığını gören Teke, yardım etmek istedi. Teke, yavru kargayı sıkıştığı yerden çıkardıktan sonra anne karganın saldırısına uğradı. Teke, başından hafif yaralandı. Yavru karganın çatıdaki yağmur oluklarına sıkıştığını belirten Mehmet Teke, "Normalde kargalardan huylanırım; ama yavru olduğu için kıyamadım, kurtardım. Ama sonrasında anne, babası kafama saldırdı" dedi. Teke, Taşköprü Devlet Hastanesine giderek pansuman yaptırdı. KASTAMONU Çatıya sıkışan yavru kargayı kurtardı, anne karganın saldırısına uğradı

Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Teke, Kastamonu, Taşköprü, Anne, Güncel, Haber

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