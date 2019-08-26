Haberler» Güncel» Haber

Kastamonu'da 1,2 metrelik yayın balığı yakalandı

Taşköprü ilçesinde amatör balıkçılar, 10 kilogram ağırlığında 1,2 metrelik yayın balığı yakaladı.

26.08.2019 14:06 Kastamonu'da 1,2 metrelik yayın balığı yakalandı
Taşköprü ilçesinde amatör balıkçılar, 10 kilogram ağırlığında 1,2 metrelik yayın balığı yakaladı.
Taşköprü ilçesinde elektrikçi olarak çalışan Satıbey Can, arkadaşıyla balık tutmak için Abdalhasan Tekke Barajı'na gitti.
Can'ın oltasına 10 kilogram ağırlığında, 1,2 metre uzunluğunda yayın balığı takıldı.
Can, AA muhabirine, oltasına takılan yayın balığını çekmek için yoğun çaba sarf ettiğini anlatarak, "Elim su topladı. Balığı çekerken çok zorlandım. İlk defa bu kadar büyük yayın balığıyla karşılaştım. Yanımda 5 çırak çalışıyor. Balığın bir kısmını kendime ayırıp diğer kısmını yanımda çalışan 5 çırağa dağıtacağım." ifadesini kullandı.

Taşköprü, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:38   Sedaş ekiplerinden enerjik müdahale
15:38   5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri
15:38   İHH'den Afrin'de yetimlere etkinlik
15:37   Memur-Sen'den "Emeğe Saygı, Adalete Davet" eylemi
15:37   Karacabey'de kent estetiği için modernleşme çalışmaları tam gaz
15:37   Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçiler 125 gündür eylemde
15:37   Öso askerlerinin tatbikatı gerçeğini aratmadı-2