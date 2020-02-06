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Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev yandı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev tamamen yandı.

06.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:42Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev yandı
'nun ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev tamamen yandı.
Göynükler köyündeki boş bir araziden geçen enerji nakil hattının fırtına nedeniyle birbirine temas etmesi sonucu örtülük alanda başladığı tahmin edilen yangın, kullanılmayan ahşap eve sıçradı.
Yangının verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Abana ve Bozkurt belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı.
Bölgedeki fırtına nedeniyle ekipler yangın tamamen söndürülene kadar alanda çalışma yaptı.
Abana Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan ve Belediye Başkanı Yunus Akgül olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Kastamonu, Abana, Güncel

Kaynak: AA

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