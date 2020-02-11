Haberler » Güncel » Kastamonu'da 2 katlı ev, ahır ve samanlık küle döndü - Haber

Kastamonu'da 2 katlı ev, ahır ve samanlık küle döndü

Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev, bir ahır ve bir samanlık kül oldu.

11.02.2020 22:30 | Son Güncelleme: 11.02.2020 22:31Kastamonu'da 2 katlı ev, ahır ve samanlık küle döndü
'da çıkan yangında 2 katlı ev, bir ahır ve bir samanlık kül oldu.
Yangın, ilçesi Kurtşeyh Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamdi ve Saliha Emiroğlu'na ait iki katlı evin yan kısmında bulunan kurulukta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ahşap eve, samanlığa ve ahıra da sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangına ilk olarak Devrekani Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının büyümesi ve ekiplerin yetersiz kalması üzerine Seydiler Belediyesi ile Kastamonu Belediyesi itfaiye ekiplerinden de destek istendi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken yangında iki katlı ev, ahır ve samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
(Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)

Devrekani, Kastamonu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:22  Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?
13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
11.02.2020 23:14:30