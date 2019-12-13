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Kastamonu'da 2 metrelik yayın balığı yakalandı

Kastamonu'da bir balıkçıda satışa çıkarılan 2 metre boyundaki 40 kilogramlık yayın balığı ilgi görüyor.

13.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:20Kastamonu'da 2 metrelik yayın balığı yakalandı
'da bir balıkçıda satışa çıkarılan 2 metre boyundaki 40 kilogramlık yayın balığı ilgi görüyor.
Nehri'nde yakalanan yayın balığı, Kastamonu'daki bir balıkçıda kilogramı 50 liradan satışa sunuldu.
Balıkçı Muhammed Ali Elmacı, AA muhabirine, balığı görenlerin bir daha baktığını belirterek, "Belki görüntüsü korkunç ama etinin lezzeti çok güzeldir. Bir yiyen bir daha yemek ister. O nedenle değerli bir balıktır." dedi.
Tezgahın önünde balığı sergilediklerini anlatan Elmacı, "Gören herkes geliyor, fotoğraf çektiriyor. Bunun lezzetini bilenler gelip alacaktır." ifadelerini kullandı.

Muhammed Ali, Kızılırmak, Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA

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