Haberler » Güncel » Haber

Kastamonu'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

15.09.2019 05:16
Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Zafer Ergün'ün (73) kullandığı 37 AAL 810 plakalı otomobil, Ufuk Yücebıyık (51) idaresindeki 37 AC 771 plakalı otomobille Olukbaşı mevkisinde çarpıştı. Ergün'ün kullandığı otomobil çarpışmanın etkisiyle devrildi.
Kazada otomobil sürücüleri ile 37 AAL 810 plakalı otomobilde bulunan Özgür Çağan Aytekin (5) ve Latife Ergün (65) yaralandı.
Yaralılardan Ahmet Zafer Ergün ve Latife Ergün ile Özgür Çağan Aytekin Kastamonu Devlet Hastanesi'nde, Ufuk Yücebıyık ise kentteki özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Kastamonu'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
06:46 ABD'deki Türkler BM Genel Kurulu haftasına hazırlanıyor
05:54 Burkina Faso'da terörizmle mücadele zirvesi
05:31 Bursa'da 150 polisle 'huzur inegöl' operasyonu
05:30 Bursa'da 150 polisle 'huzur inegöl' operasyonu
05:16 Kastamonu'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
04:38 Adana'da uyuşturucu ve trafik uygulaması
04:34 Kastamonu'daki yangında 3 katlı konak zarar gördü