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Kastamonu'da 2 trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı

Kastamonu'da meydana gelen 2 trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

12.12.2019 01:07 | Son Güncelleme: 12.12.2019 01:09

'da meydana gelen 2 trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 60 metreye kadar düştüğü şehirde, Hamit Yeşiltaş'ın (59) kullandığı 37 PC 647 plakalı otomobil, Kastamonu- kara yolu Kurubenzinlik Kavşağı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yaklaşık 15 metre derinliğindeki şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Yeşiltaş, ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Onur Balcıoğlu idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil de Kastamonu-Taşköprü kara yolunun Kurusaray köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Ağır yaralanan Balcıoğlu, ambulansla kaldırıldığı Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kastamonu'da 2 trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı

Kastamonu, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA


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