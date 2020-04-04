Kastamonu'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü 11 kişiye para cezası uygulandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında evden çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayan 11 kişiye para cezası verildi.
04.04.2020 23:32 | Son Güncelleme: 04.04.2020 23:32
Kovid-19 önlemlerinin takibi amacıyla oluşturulan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına devam ediyor.
Yapılan denetimler sırasında evden çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayan 20 yaş altı 9 kişi ile 65 yaş üstü iki kişiye para cezası uygulandı.
Kaynak: AA
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