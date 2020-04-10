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Kastamonu'da 3 katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 3 katlı ahşap evin kullanılamaz hale geldiği yangın sırasında içeride olduğu düşünülen ev sahibini arama çalışmasına yarın devam edilecek.

10.04.2020 19:56 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:56
Kastamonu'da 3 katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi
Kastamonu 'nun Araç ilçesinde 3 katlı ahşap evin kullanılamaz hale geldiği yangın sırasında içeride olduğu düşünülen ev sahibini arama çalışmasına yarın devam edilecek.
Aşağı Ilıpınar köyünde Faik Sanık'a (88) ait 3 katlı ahşap evde yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Araç Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Samatlar Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerle yangına müdahale edildi.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi, giriş katında bulunan ahırdaki 3 büyükbaş hayvan da telef oldu.

Yangın sırasında evde olduğu düşünülen Sanık'ı bulmak için itfaiye, Kastamonu AFAD ve Araç İlçe Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.
Havanın kararması üzerine arama çalışmalarına yarın devam edilmek üzerine ara verildi.
Köy muhtarı Selahattin Hallaçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evin etrafında yanmış halde paralar da bulunduğunu söyledi.

Yangının neden çıktığını bilmediklerini dile getiren Hallaçoğlu, "Hasta olduğu için akşam kızı da gelmiş. Gece hanımı ile tartışmış. Hanımı ve kızı evden ayrılmış. Kızının evine gitmişler. 02.30 gibi yangının başladığını düşünüyoruz. Biz 04.00 gibi yangını duyduk. İtfaiyeye haber verdik. Kendisinin içeride olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Kastamonu, İtfaiye, Araç, Güncel
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