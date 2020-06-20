Kastamonu'da 3 kişinin öldüğü kazada yardıma koşan köy imamı o anları anlattı

Kastamonu'da çaya uçan araçtan yaralı kurtulduktan sonra 2 kilometre yürüyüp köye ulaşarak kuzenlerinin kurtulmasını sağlayan çocuğun kapısını çaldığı imam o anları anlattı.

Kastamonu'da 3 kişinin öldüğü kazada yardıma koşan köy imamı o anları anlattı
20.06.2020 14:48 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:26
Kastamonu'da çaya uçan araçtan yaralı kurtulduktan sonra 2 kilometre yürüyüp köye ulaşarak kuzenlerinin kurtulmasını sağlayan çocuğun kapısını çaldığı imam o anları anlattı. Köy imamı İlker Uzunköse, "'Hocam yardım edin' diye kapıyı çaldı" dedi.

Olay, sabah saat 05.30 sıralarında Cide ilçesi Kovan Ören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kestane ağacından düşerek ağır yaralanan Vedat Uysal'ı (34) tedavi için Eskişehir'e götüren ailesi, tedavi sonrasında Kastamonu'nun Cide ilçesindeki köyleri Kıranlıkoz'a dönmek üzere yola çıktı. İçerisinde 3'ü çocuk 6 kişi bulunan Sedat Uysal (36) idaresindeki 11 AAK 556 plakalı otomobil, saat 05.30 sıralarında Kovan Ören köyü mevkiinde 20 metrelik uçurumdan Terme Çayı'na uçtu. Dere içinde ters dönen aracın içi bir anda su dolmaya başladı. Kazada Vedat Uysal ve kardeşi Sedat Uysal ters dönen araç içinde boğularak can verirken, Vedat Uysal'ın eşi Mükerrem Uysal (27) ise araçtan fırlayarak düştüğü yerde hayatını kaybetti. Dereye düşen araçtan yaralı olarak kurtulan Sedat Uysal'ın 14 yaşındaki oğlu Ö.F. Uysal, yaklaşık 2 kilometre yürüyerek ulaştığı Ağaçbükü köyünde imam İlker Uzunköse'nin kapısını çalarak yardım istedi. Yaralı çocuğun anlattıkları üzerine çocuk ve köylüleri yanına alan imam Uzunköse, hızla kaza yerine gitti. Kaza yerinde bir süre aracı arayan imam ve köylüler, su içinde ters dönen araçta bulunan Vedat Uysal'ın kızları 8 yaşındaki E.Uysal ve Y.Uysal'ı yaralı olarak kurtardı.

"'Hocam yardım edin' diye kapıyı çaldı"

Kazanın ardından yaralı çocuğun evine gelerek kapıyı çaldığını anlatan imam İlker Uzunköse, "'Hocam yardım edin' diye kapıyı çaldı. Biz de hemen atladık araca Ramazan amca ile geldik. Bir 5-6 dakika aracı aradık, dibe düşmüştü. Sonra bulduk aracı. Bir tanesi soğuktan şişmişti. Ufak çocuğun biri orada duruyordu. Bir tanesini de sonradan çıkardık. 5 dakika sonra tepki verdi arabadan" dedi.

Aracı bulduklarında içinde canlı olup olmadığını anlamak için kaputa vurduklarını ve içinden "Baba" diye ses geldiğini anlatan Ramazan Gülcan ise, "Ben aracın yanına vardığımda içerideki çocuk 'Baba baba' dedi. Sonra gelen arkadaşımla aracı dayanarak çocuğu aracın içinden aldık. İnsanın içi yanıyor. Allah kimseye böyle kaza göstermesin" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Terme Çayı, Kastamonu, 3. Sayfa, Haber

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