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Kastamonu'da 4 köy daha karantinaya alındı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 4 köy daha karantinaya alındı.

06.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:10
Kastamonu'da 4 köy daha karantinaya alındı
Kastamonu 'nun Tosya ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 4 köy daha karantinaya alındı.

Tosya ilçesinde Yağcılar Köyü Göl Mahallesi'nden sonra dün akşam saatlerinden itibaren de Kargın Köyünün tamamı, Karabey Köyü Devrez Mahallesi ve Ortalıca Köyü Aşağı Arpalık mevkii, İlçe Hıfzıssıhha Kurulur kararıyla karantina altına alındı.

Karantinaya alınan köylerin giriş çıkışını kapatan jandarma ekipleri, köye gelen görevli araçları hem köye girerken hem de köyden çıkarken kontrol ediyor.

Ayrıca, yine kurul kararı gereği, köylerden ilçe merkezine, ilçe merkezinden de köylere giriş çıkışlar istisnai durumlar hariç durduruldu. Köylerde yaşayanların ihtiyaç duyacakları malzemelerin tespit ve temini köy muhtarlarınca, vefa sosyal destek grubunun da yardımıyla yapılacak. Bu nedenle köy muhtarlarının ikinci bir düzenlemeye kadar köylerinden ayrılmamalarına karar verildi.

Bununla birlikte, bakanlıkça alınan tedbirler kapsamında pazaryeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerinde vatandaşlar ve çalışanlar maske takmak zorundadır. Marketler başta olmak görevlilerce yapılacak denetimlerde aykırı durumların tespit edilmesi halinde, hem iş yerine hem de vatandaşa/çalışana ayrı ayrı idari para cezaları uygulanacak. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler: Kastamonu, Ortalıca, Yağcılar, Tosya, 3. Sayfa
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