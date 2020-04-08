Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kastamonu'da 5 köy daha karantinaya alındı

Kastamonu Valiliği tarafından Hıfzıssıhha Kurullarının kararları doğrultusunda 5 köy daha karantinaya altına alındı.

08.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:15
Kastamonu'da 5 köy daha karantinaya alındı
Kastamonu Valiliği tarafından Hıfzıssıhha Kurullarının kararları doğrultusunda 5 köy daha karantinaya altına alındı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurullarının kararları doğrultusunda, merkez ilçesine bağlı Halife köyü, Yağcılar Köyünün tamamı ile Ortalıca Köyünün Asar Mahallesi, Bayat Köyünün Taşkaynar Mahallesi, Gözalan köyü Erköz Mahallesi, karantina altına alındığı açıklandı. Alının son karantina kararlarının ardından Kastamonu'da İl genelinde toplam 19 köy ve mahalle karantina altına alınmış oldu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler: Kastamonu, Ortalıca, Yağcılar, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kastamonu'da 5 köy daha karantinaya alındı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı! Haberler
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı!
Aytaç Yalman’ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti
Bursa’da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi Haberler
Bursa'da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
Karantina ayı Mart’ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu Haberler
Karantina ayı Mart'ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı Haberler
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı
MHP’li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı Haberler
MHP'li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı
5 ilde 6 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası sona erdi Haberler
5 ilde 6 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası sona erdi
Tüm dünya ’Aşı bulundu’ haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi Haberler
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:19: Balkondan sarkıttığı sepetle ihtiyacı olanlara yardım ediyor - Haber 17:18: Kurallara uymayan 282 kişiye idari para cezası uygulandı - Haber 17:18: Polis, kavga eden dilenci kadınları biber gazıyla ayırdı - Haber 17:18: Kastamonu'da ihtiyaç sahipleri için Gıda Kolisi Yardım Kampanyası - Haber 17:18: İngiltere'de hastaneden maske çalan kişiye 3 ay hapis cezası verildi - Haber 16:54: Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:36: Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi - Haber 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin 16:03: Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi - Haber 15:49: Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir - Haber 15:32: Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek - Haber