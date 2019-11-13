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Kastamonu'da 65 gündür kayıp engelli kadın aranıyor

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, 65 gündür haber alınamayan engelli kadını arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

13.11.2019 18:04 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:04Kastamonu'da 65 gündür kayıp engelli kadın aranıyor
'nun ilçesinde, 65 gündür alınamayan engelli kadını arama çalışmaları yeniden başlatıldı.
Enbiya köyünde ailesiyle yaşayan zihinsel engelli Saliha Büyükkayaoğlu'nu (59) bulmak için İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliği, iz takip ekibi, arama kurtarma ekibi (JAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinden (UMKE) oluşan yaklaşık 150 kişi, 1 Ekim'de ara verilen bölgedeki arama faaliyetlerine tekrar başladı.
Jandarmaya ait "Füme" adlı iz takip ve "Garip" isimli arama kurtarma köpeğinin de kullanıldığı çalışmalar, Enbiya köyü ve ormanlık alanda yoğunlaştırıldı.
İhsangazi ilçesinde 65 gün önce evden ayrılan Büyükkayaoğlu'nun dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulunmuş, ekipler tarafından yaklaşık 30 gün süren arama çalışmalarında kayıp kadına ulaşılamamıştı.

İhsangazi, Kastamonu, Güncel

Kaynak: AA

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