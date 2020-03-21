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Kastamonu'da 65 yaş üstü vatandaşların alışverişini zabıtalar yapıyor

Kastamonu Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların market alışverişini yaparak evlerine teslim ediyor.

21.03.2020 13:09 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:11
Kastamonu Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların market alışverişini yaparak evlerine teslim ediyor.
Belediye, Kovid-19 önlemleri nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım eli uzattı.
Şehrin çeşitli yerlerine afişler asılırken Belediye tarafından vatandaşların cep telefonlarına mesaj atılarak uygulama hakkında bilgi verildi.
Belediye Hilal Masa'yı arayan vatandaşların evine giden zabıta ekipleri, aldıkları siparişleri marketlere giderek tedarik ediyor, ardından evlere gidip teslim ediyor.
Zabıta Komiseri Yavuz İslamoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'nun talimatı doğrultusunda projeyi yürüttüklerini belirterek, "Koronavirüs ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evinin ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışma başlatıldı. Bizi arayan vatandaşlarımızın evine gidip siparişlerini alıyoruz. İstedikleri marketten siparişleri alıp kendilerine teslim ediyoruz." dedi.
Belediye Zabıta ekiplerine sipariş veren Saadet Yalçın ise dışarıya çıkamadıklarını dile getirerek, "Belediyeyi aradım, hemen geldiler. Siparişlerimi alıp alışverişimi yaptılar. Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun." diye konuştu.
Mehmet Ali Yalçın da dışarı çıkmak istemediğini ifade ederek, "Belediyenin attığı mesajla uygulamadan haberdar oldum. Yaşlı eşim var. Yalnız olduğumuz için çıkamıyoruz. Arayıp bu hizmetten yararlanmak istediğimi söyledim. Çok güzel bir uygulama." ifadesini kullandı.
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Kastamonu’da 65 yaş üstü vatandaşların alışverişini zabıtalar yapıyor

Kaynak: AA

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Kastamonu'da 65 yaş üstü vatandaşların alışverişini zabıtalar yapıyor
Etiketler : Koronavirüs, Kastamonu, Zabıta, Güncel

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