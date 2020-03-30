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Kastamonu'da 65 yaş üstündeki vatandaşların erzaklarını belediye başkanı teslim etti

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, market alışverişi talebinde bulunan iki yaşlı vatandaşın erzaklarını teslim etti.

30.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:10
Kastamonu'da 65 yaş üstündeki vatandaşların erzaklarını belediye başkanı teslim etti
Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, market alışverişi talebinde bulunan iki yaşlı vatandaşın erzaklarını teslim etti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlardan İnönü Mahallesi'nde ikamet eden 70 yaşındaki Cemal Katı ve Esentepe Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Hikmet Katırcıoğlu 153 Alo Hilal Masa Hattı'nı arayarak market alışverişlerinin yapılmasını talep etti.
Zabıta ekiplerince gerçekleştirilen alışverişin teslimatını ise Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu yaptı.
Belediye Başkanını karşılarında gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar sağlanan hizmetle ilgili memnuniyetlerini dile getirerek, teşekkür etti.
Vidinlioğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşlıların her zaman yanında olduklarını söyledi.
"Sizler evden çıkmayın biz ne gerekiyorsa yerine getiririz" diyen Vidinlioğlu, şöyle konuştu:
"Yaşlılarımıza virüs taşıyıcısı oldukları için değil, hayatları riskte olduğu için sokağa çıkmamalarını söylüyoruz. Çünkü onlar en büyük risk grubundalar. Ölüm oranlarına baktığımızda yaşlıların hastalığa yenik düşme durumu çok yüksek. Bizler yaşlılarımızı önemsiyoruz. Bugünlere onların hayır dualarıyla geldiğimizi biliyoruz. Yine onların duaları, sağlık çalışanlarımızın ve bizlerin gayretleriyle hep birlikte bu salgını da atlatacağız. Yanlış algılar oluşturulmasına ve yaşlılarımıza saygısızca davranılmasına asla izin vermeyeceğimizin de bilinmesini istiyorum. Onlar toplumumuzun omurgasıdır."
Yaşlıların moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak adına Sosyal Destek Hattı'nın kurulacağını işaret eden Vidinlioğlu, bu hat ile yaşlılara psikolojik destek sağlanacağını duyurdu.
Hattın kısa sürede hizmete gireceğini ifade eden Vidinlioğlu psikolog tarafından Alo 153 Hilal Masa Hattı'nı arayan tüm yaşlılarla gerekli görüşmelerin yapılacağını anlattı.
Vidinlioğlu ardından Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne geçerek burada sağlık çalışanlarına mücadelelerinden ötürü teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu, Güncel
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