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Kastamonu'da 89 şişe kaçak alkol yakalandı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde kaçak içki operasyonu düzenledi.

28.12.2019 18:01 | Son Güncelleme: 28.12.2019 18:14 Kastamonu'da 89 şişe kaçak alkol yakalandı
Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde kaçak içki operasyonu düzenledi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğünce, yaklaşan yeni yıl nedeniyle alkollü içki satışının artmasıyla birlikte piyasadaki talebi fırsata çevirmek isteyen suç örgütlerine veya gruplara yönelik operasyon düzenledi. Merdiven altı diye tabir edilen ortamlarda kurdukları imalathanelerde ürettikleri veya Türkiye'ye yasal olmayan yollarla getirdikleri gümrük kaçağı alkollü içkilerin tespitine ve yakalanmasına yönelik 81 İl Emniyet Müdürlüğünün katılımıyla "Alkol" kod adıyla operasyon yapıldı. Adli mercilerden alınan arama kararlarına istinaden gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda Kastamonu'da yapılan aramalarda toplamda 89 şişe TAPDK bandrolü bulunmayan dolu alkollü içki şişesi ele geçirilerek el konuldu. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KASTAMONU

Kastamonu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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