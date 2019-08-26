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Kastamonu'da açıkta alkol alınması yasaklandı

Kastamonu Valiliğince açık alanda alkol alımının yasaklandığı bildirildi.

26.08.2019 17:38 Kastamonu'da açıkta alkol alınması yasaklandı
Kastamonu Valiliğince açık alanda alkol alımının yasaklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Kastamonu İl Sınırları İçerisinde Çevreyi Rahatsız Edecek Şekilde Açıkta Alkol Almanın Engellenmesine Dair Karar"ın yayımlandığı belirtildi.
Alınan kararın huzur ve güvenliğin, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, işlenen suçların aydınlatılması amacını taşıdığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kastamonu il sınırları içinde kamunun istifadesine açık park, bahçe ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda, belediye sınırları içinde, meskun mahallerde, kara yollarında, umuma mahsus yerlerde veya umumun istirahatine sunulan piknik ve ören yeri gibi alanlarda, gar, otogar, meydan, cadde, sokak, tarihi ve kültürel mekanlarda, ibadethaneler ile terk edilen ve kullanılmayan yapılar, inşaatlar, banka ATM'leri, köprü altları, mezarlıklar, gezinti yerleri ve benzeri ile nerede park halinde olduğuna bakılmaksızın her türlü aracın içerisinde, çevresinde, çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkol içilmesi yasaklanmıştır. Bu karara uymayanlar hakkında işlenen fiil başka bir suç oluşturmadığı takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesini ihlalden işlem yapılacaktır."

Kastamonu, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

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