Kastamonu'da Adliyeye Sevk Edilen Çete Üyeleri Serbest Bırakıldı

Kastamonu
'da piyasadan toplanan hacizli-yakalamalı, hurda belgeli veya çalıntı araçları parçalayarak satan, uyuşturucu madde ticareti ve kaçak içki üretimi yapan organize suç çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişi, sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezinde ve Gölköy
köyünde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, piyasadan topladıkları hacizli-yakalamalı, hurda belgeli veya çalıntı araçları Kastamonu'da şehir merkezinde bulunan sanayide parçalayarak sattıkları, Gölköy köyünde bulunan bağ evinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve kaçak içki ürettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. 10 şüpheli, savcılık sorgulamasının ardından serbest bırakıldı. - KASTAMONU
Kastamonu
18 Kasım 2018 Pazar 17:19