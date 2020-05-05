Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Kastamonu'da ağaç işleri yapan bir fabrikanın odun deposunda yangın çıktı

Kastamonu'da ağaç işleri yapan bir fabrikanın odun sahasında yangın çıktı.

05.05.2020 04:20 | Son Güncelleme: 05.05.2020 04:22

Kastamonu'da ağaç işleri yapan bir fabrikanın odun sahasında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi'nde ağaç işleri yapan bir fabrikanın odun sahasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depolanmış odunlardan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Fabrikanın odun sahasına gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kastamonu merkez ve ilçelerden sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler yangına müdahale etti.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kastamonu’da ağaç işleri yapan bir fabrikanın odun deposunda yangın çıktı

Kaynak: AA

Etiketler: Organize Sanayi Bölgesi, Kastamonu, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu Haberler
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
Koronavirüsün ’mutlu oksijen yetmezliği’ belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor Haberler
Koronavirüsün "mutlu oksijen yetmezliği" belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş’ın oy oranında büyük artış var Haberler
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık’la ilgili açıklama yaptı Haberler
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı
Evden kovulduğunu iddia eden 91’lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var Haberler
Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore’deki araştırma tartışmalara noktayı koydu Haberler
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Güzel haberler geliyor! Sivas’ta da 3 gündür koronavirüs vakası görülmedi Haberler
Güzel haberler geliyor! Sivas'ta da 3 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Haberler››Güncel››Kastamonu'da ağaç işleri yapan bir fabrikanın odun deposunda yangın çıktı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

04:20: Kastamonu'da ağaç işleri yapan bir fabrikanın odun deposunda yangın çıktı - Haber 01:27: Şanlıurfa'da otomobil su tahliye kanalına devrildi: 2 yaralı - Haber 01:18: TAKSİLERDEKİ TEK-ÇİFT UYGULAMASI 00.00 İTİBARİYLE SONA ERDİ - Haber 01:11: MEB, 2020 LGS için alınan önlemlere ilişkin animasyon filmi hazırladı - Haber 01:02: - Almanya'da 9 Mayıs'tan itibaren camiler ibadete açılacak - Haber 00:42: YÖK, üniversite tercihlerinde baraj puanını düşürdü, TYT sınavının süresini uzatttı - Haber 23:30: Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı - Magazin 22:31: Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 24 şehir için getirilen giriş/çıkış kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar uzatıldı - Haber 15:56: Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu - Haberler 15:13: Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var - Haberler