18.06.2019 23:13
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kastamonu'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü

Kastamonu

Kastamonu'da iki akraba arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu'da iki akraba arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İsfendiyar Mahallesi Güğümcü Sokak'taki bir apartmanda İlkan Türkmenoğlu (34) ile akrabası H.S. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. H.S.'nin yanında bulunan tabancayla İlkan Türkmenoğlu'na ateş ettiği iddia edildi. Kurşunların isabet ettiği İlkan Türkmenoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak incelemede bulundu. İlkan Türkmenoğlu'nun cenazesi Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayın ardından H.S. polise teslim oldu. - KASTAMONU
Kaynak: İHA
Kastamonu, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
23:12 Kastamonu'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü
23:10 Tosya Sanayi Kavşağı'nda otomobil takla attı
23:09 Ankara'da sel suları vatandaşlara zor anlar yaşattı
22:54 Vali İsmail Ustaoğlu, Araklı'daki selle ilgili yanlış bilgilendirmeyi "2 ölü, 8 kayıp" olarak...
22:25 Sahil Güvenlikten denizde tıbbi tahliye
22:24 Vali ismail Ustaoğlu, Araklı'daki selle ilgili son durumu açıkladı : "6 ölü, 4 kayıp"
22:23 D-650 karayolu 3 saattir ulaşıma kapalı