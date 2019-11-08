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Kastamonu'da alacak kavgası 1 ölü

Kastamonu'da alacak kavgası 1 ölüKASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, Hüseyin P., alacak yüzünden tartıştığı İsmail Tuncay'ı tabanca ile ateş ederek öldürdü.

08.11.2019 17:40 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:43
'da alacak kavgası 1 ölü
KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, Hüseyin P., alacak yüzünden tartıştığı İsmail Tuncay'ı tabanca ile ateş ederek öldürdü.
Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Alacak meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Hüseyin P. ve İsmail Tuncay, ilçe merkezindeki dükkanda karşılaşınca tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda Hüseyin P. belindeki tabancayı çıkararak, Tuncay'a ateş etti. Tuncay, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hüseyin P.'nin cesedi, hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Hüseyin P. ise Kastamonu'da yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.
Kastamonu'da alacak kavgası 1 ölü

Kastamonu, Güncel

Kaynak: DHA


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