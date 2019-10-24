Haberler » Güncel » Kastamonu'da alzaymır hastası kadından 5 gündür haber alınamıyor

Kastamonu'da alzaymır hastası kadından 5 gündür haber alınamıyor

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 5 gündür haber alınamayan 76 yaşındaki alzaymır hastası kadını arama çalışmaları sürüyor.

24.10.2019 10:28Kastamonu'da alzaymır hastası kadından 5 gündür haber alınamıyor

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 5 gündür haber alınamayan 76 yaşındaki alzaymır hastası kadını arama çalışmaları sürüyor.
Kese köyünde ailesiyle yaşayan alzaymır hastası Fethiye Şenel'in bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma Birliği ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından çalışma yürütülüyor.
Jandarmaya ait "Füme" isimli iz takip ve "Garip" isimli arama kurtarma köpeğinin de kullanıldığı çalışmalar, bölgede genişletilerek devam ediyor.
Ekipler, günün ilk ışıklarıyla başladıkları çalışmaları hava kararıncaya kadar sürdürürken, bölge drone ile havadan da taranıyor.
Taşköprü ilçesinde 5 gün önce evden ayrılan Şenel'in dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu.


Kastamonu, Taşköprü, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:26 FETÖ sanığı eski subaylara hapis cezası
12:26 Milli sporcunun engelli vatandaşı darbettiği iddiası
12:25 Spor ismail kartal rizespor'un başarısı için buradayım
12:25 Spor hakan özmert her türk futbolcusu gibi milli formayı giymek isterim
12:25 Fatih'te metruk bina çöktü
12:25 Milli savunma bakanlığı bilgilendirme toplantısı
12:25 Esenyurt'ta meyve yüklü kamyon gişelere çarpma anı kamerada
24.10.2019 12:26:28